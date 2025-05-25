Україна

Форвард Руху прокоментував нічию проти Шахтаря.

Напередодні львівський Рух зіграв унічию проти донецького Шахтаря в тридцятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі.

Рух — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Бабукар Фаал поділився враженнями від виступів команди.

"Дуже радий, що зміг забити гол та допомогти команді зіграти внічию проти Шахтаря. Я поступово адаптуюсь і до тренерських вимог, і до чемпіонату. Сподіваюсь, у наступному сезоні буду забивати за Рух ще більше голів!

Ярослав Карабін зробив класну подачу з кутового. Взагалі Ярослав — найкращий асистент команди. Він точно навісив мені на голову і я повинен був лише влучити у ворота.

Іду у відпустку в чудовому настрої. Ми багато і важко працювали на тренуваннях, тож треба трішки відпочити. Буде час перезавантажитись і з новими силами згодом почати підготовку до нового сезону.

Мені подобається грати в УПЛ — це сильна ліга з міцними командами. Хочеться проявити себе якнайкраще", — заявив гамбійський виконавець.

Львівський Рух станом на зараз завершив сезон на сьомому місці із 38 очками