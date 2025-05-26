Україна

Контракт універсала з київським клубом завершується наприкінці червня — футболіст зізнався, що поки не ухвалив остаточного рішення.

Олександр Караваєв, захисник київського Динамо, найближчими днями має ухвалити важливе рішення щодо продовження своєї кар'єри. Його контракт із клубом спливає 30 червня, і наразі футболіст зважує всі варіанти, серед яких — нова угода з "біло-синіми".

В інтерв’ю YouTube-каналу Футбол 360 Караваєв підтвердив, що отримав офіційну пропозицію від президента Динамо Ігоря Суркіса, проте попросив час для роздумів.

"Ігор Михайлович зробив мені пропозицію про продовження угоди. Я попросив кілька днів, щоб усе обміркувати з сім’єю. Він сказав: "Немає питань". Але пропозиція від Динамо є", — сказав футболіст.

Однак, крім Динамо, Караваєв розглядає й інші варіанти — щоправда, поки що без конкретних домовленостей.

"Щоб такі прямо офіційні пропозиції, то їх немає. Є розмови. Клуби називати не буду. Обговорюємо. Адже тут є багато чинників. Якщо їхати за кордон — чи буде це добре, який клуб, фактор сім’ї — я про неї теж думаю", — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що на Владислава націлилися два клуби з Англії.