Україна

Всі свої матчі в УПЛ 34-річний українець провів у складі полтавського клубу.

Ворскла в матчі останнього 30 туру української Прем'єр-ліги в гостях поділила очки з Інгульцем (1:1).

У цьому матчі взяв участь капітан та захисник полтавців Ігор Пердута, для якого це була 300 гра у рамках чемпіонату України.

Примітно, що всі свої матчі в УПЛ 34-річний українець провів у складі полтавського клубу, а дебютував він у травні 2012 року у грі проти Металіста (2:2).

В УПЛ з 1996 року за Ворсклу виступили 362 футболісти і Пердута посідає друге місце за кількістю матчів в еліті, поступаючись лише Володимиру Чеснакову — 353 матчі.

За підсумками сезону Ворскла фінішувала на 13 місці та тепер зіграє у перехідних матчах за місце в УПЛ, де суперником буде Кудрівка. Матчі пройдуть 29 травня та 1 червня.