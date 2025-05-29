Футболіст впевнений, що на Євро команда покаже гідний результат.
Богдан В'юнник, Фото: УАФ
29 травня 2025, 15:35
Нападник польської Лехії та молодіжної збірної України Богдан В’юнник дав ексклюзивне інтерв’ю Football.ua та поділився думками стосовно нинішньої молодіжної збірної, яка зіграє на прийдешньому Євро.
— Ванат, Бражко, Нещерет, Батагов — у вас вже збита банда. На полі розумієте одне одного із півслова?
— Буду відвертим: усіх перелічених футболістів я знаю з шести років. Ми то разом граємо, то проти один одного. Тому я їх всіх добре відчуваю. Навіть якби ти мене зараз телефоном запитав, як мені відкритися під передачу від кожного з них, я би виконав маневр і розумів, куди мені бігти. У нас хороші школи, ми працювали і з іспанцями, і португальцями, і нідерландцями. Тому ми знаємо, що робити на футбольному полі і можу запевнити, що на цьому Євро наша комунікація буде 100-відсотковою.
— З ким зі своїх партнерів по молодіжці ти грав найдовше?
— Напевно, найбільшу кількість матчів я відіграв разом із Арсенієм Батаговим. Ми один проти одного грали з семи років, а потім, у 9-річному віці, грали разом за Металіст. Потім він пішов у Дніпро, ми знову грали один проти одного, але разом виступали за національну команду. Тому разом ми проводимо дуже багато часу, — сказав В’юнник.
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