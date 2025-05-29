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Футболіст впевнений, що на Євро команда покаже гідний результат.

Нападник польської Лехії та молодіжної збірної України Богдан В’юнник дав ексклюзивне інтерв’ю Football.ua та поділився думками стосовно нинішньої молодіжної збірної, яка зіграє на прийдешньому Євро.

— Ванат, Бражко, Нещерет, Батагов — у вас вже збита банда. На полі розумієте одне одного із півслова?

— Буду відвертим: усіх перелічених футболістів я знаю з шести років. Ми то разом граємо, то проти один одного. Тому я їх всіх добре відчуваю. Навіть якби ти мене зараз телефоном запитав, як мені відкритися під передачу від кожного з них, я би виконав маневр і розумів, куди мені бігти. У нас хороші школи, ми працювали і з іспанцями, і португальцями, і нідерландцями. Тому ми знаємо, що робити на футбольному полі і можу запевнити, що на цьому Євро наша комунікація буде 100-відсотковою.

— З ким зі своїх партнерів по молодіжці ти грав найдовше?

— Напевно, найбільшу кількість матчів я відіграв разом із Арсенієм Батаговим. Ми один проти одного грали з семи років, а потім, у 9-річному віці, грали разом за Металіст. Потім він пішов у Дніпро, ми знову грали один проти одного, але разом виступали за національну команду. Тому разом ми проводимо дуже багато часу, — сказав В’юнник.

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