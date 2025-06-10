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Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед грою з Новою Зеландією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував минулу товариську гру проти Канади (2:4) та розповів про підготовку до поєдинку проти Нової Зеландії.

"На жаль, ушкодження зазнав Бондаренко. Його участь у грі під питанням. Шапаренко відновився і тренуватиметься з командою. Решта футболістів здорові й готові зіграти.

Спеціальна капітанська пов’язка на матчі з Канадою? Це була ідея УАФ, яку ми всі одностайно підтримуємо. Дуже важливо нагадувати, для кого й заради кого ми граємо.

В національній збірній банально немає часу на підготовку. В нас немає нормального тренувального процесу. Я не можу звинувачувати окремих гравців у помилках…Ми намагаємося використовувати по максимуму той час для тренувань, який у нас є.

Вважаю, що дуже важливий настрій футболістів, адже ми граємо за нашу країну. Для футболістів важливо не просто приїхати до табору збірної, а й продемонструвати там свій максимум. Якщо ми не показуємо свій максимум, дуже важко перемагати будь-якого суперника. Адже всі збірні зібрані з кращих футболістів країни.

У грі проти Нової Зеландії нам теж буде важко. Але треба думати про свої дії та про те, як долати оборону суперника.

Але ви чомусь завжди нагадуєте про другу гру з Бельгією, але забуваєте про перший матч, де ми показали силу нашої команди…

Нова Зеландія вже потрапила на ЧС-2026 і веде підготовку до цього турніру. Гадаю, що в переможному матчі проти Кот-д’Івуару новозеландці не використали всіх своїх найсильніших футболістів. Тому, гадаю, у грі проти нашої команди їхній склад буде більш наближений до основного.

Ми дуже серйозно готуємося. Суперника треба поважати, але варто зосередитися на своїй грі. Уникнути помилок і розуміти, як ми збираємося перемагати", — наводить слова Реброва прес-служба ФК Торонто.

Нагадаємо, матч товариського турніру Canadian Shield між Україною та Новою Зеландією відбудеться 11 червня, о 00:00 за Києвом.