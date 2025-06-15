U-21

Команда Унаї Мельгоси вибачилась за поразку в першому турі, але на вирішальну гру залишиться без свого капітана.

Ще один чемпіонат Європи у молодших вікових групах, до якого збірна України серед юнаків віком до 21 року пробилась майже з повноцінною сенсацією, проте вже на старті "синьо-жовті" самі собі підрізали крила. Поразка від Данії кілька днів тому в першому турі (2:3) була взагалі недоречною в групі, де окрім явного фаворита в особі Нідерландів присутня ще й Фінляндія.

І явно не просто так просили звернути окрему увагу на Суомі, бо вони теж здивували на початку турніру, але вже в позитивному для себе ключі, на відміну від команди Унаї Мельгоси по відношенню до наших уболівальників. Нічия проти "ораньє" давала колективу Міки Лехкосуо потрібний поштовх. А разом із тим і для нас трохи шансів залишала. Але для того, щоб ними скористатись, треба було зробити те, що фаворити квартету так і не змогли.

Чи можливо за настільки короткий провести роботу над помилками належним чином? Якщо не досконально, то — цілком. Команда Мельгоси це й зробила й у першому таймі матчу проти Фінляндії ми побачили, загалом, той самий ігровий малюнок, але вже до кінця завершений. Цього разу України вистачило в плані пресингу на весь ігровий час до перерви й навіть із запасом, тож суперники й носа не підточили поблизу наших володінь. Окрім дальнього удару Мархієва на останніх секундах, але й там без рикошету небезпеки не було б і близько.

А от у "синьо-жовтих" моментів знову було достатньо. Не надзвичайно багато, але виявилось знову достатньо для того, щоб посеред першого тайму відкрити рахунок у грі за власною ініціативою. Воротаря лондонського Челсі Лукаса Бергстрема знову перевіряли спочатку дальніми ударами, із якими він спокійно впорався, а от коли Ванат двічі поспіль із лівого флангу штрафного на 28 хвилині пробивав низом, то голкіпер таки капітулював нам на користь.

Спроба Лехкосуо розпочати другий тайм із заміни в сподіванні щось змінити в цій грі в підсумку завершилась необхідністю робити ще дві ротації, бо фіни одразу ж пропустили другий м’яч. Це сталось за підсумком чергової невпевненої гри на виході від Бергстрема, коли з лівого флангу подавав Велетень на дальню, після чого Брагару залишалось лише не схибити повз порожні ворота. І Максим не схибив.

Як виявилось, другий м’яч був дуже своєчасним, бо в подальшому ми знову наступили на ті самі граблі зниження інтенсивності й віддали суперникам м’яч. А ще почали непристойно багато фолити поблизу власного штрафного й привозити стандарти, тоді як фіни випускали все більш дужих гравців і залюбки грали на другому поверсі. Без роботи Нещерт загалом у другому таймі не залишився.

І ще одна наша проблема полягала в непотрібному попередженні для Бражка невдовзі після перерви, після чого Мельгоса те й робив, що зменшував обсяг роботи в захисті для капітана. Але того так і не вберіг. Уже на початку компенсованого часу Бражко сфолив на друге попередження ліворуч в обороні проти Терхо, тож хто знає, чи не стане нам на заваді це в наступній грі. У цій не стало — "синьо-жовті" зробили все, щоб від темпу атак суперників не залишилось і натяку, а стандарти якось зуміли перебороти.

У заключному турі групового етапу молодіжна збірна України зіграє проти Нідерландів, тоді як Фінляндія зустрінеться з Данією.Фінляндія U-21 —0:2Ванат, 28, Брагару, 49Бергстрем — Валліус (Юлітолва, 81), Коскі, Пельтола (Гюрюляйнен, 54), Янссон, Гальвез — Вяянянен, Мархієв (Скюття, 46) — Тальвітіе (Терхо, 54), Ліїматта (Пююхтія, 73), Кескінен.Нещерет — Козік (Салюк, 69), Батагов, Михавко, Вівчаренко — Ярмолюк, Бражко, Очеретько (Рубчинський, 63) — Брагару (Волошин, 62), Ванат (В'юнник, 69), Велетень (Смоляков, 90+2.Попередження: Коскі — Бражко, Ярмолюк, Салюк, Михавко