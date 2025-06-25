Україна

Денис Кузик дав перше інтерв'ю у якості гравця ЛНЗ.

Півзахисник Денис Кузик прокоментував свій перехід до складу черкаського ЛНЗ після того, як залишив Кривбас.

"Почуваюся нормально. Сьогодні приїхав, поселився в готель. Уже чекаю знайомства з тренерами і гравцями.

Мені агент сказав, що є зацікавленість з боку клубу ЛНЗ. Потім почалися перемовини, і справа дійшла до завершення – тепер я тут. Дуже радий.

Очікую тяжкої роботи, адже розпочинаються збори. Хочу познайомитися з хлопцями, тренерами, персоналом — усі нові люди. Дуже чекаю початку тренувального процесу.

Знайомий із Драмбаєвим, Путрею, Авагімяном – грали разом у Чорноморці та Кривбасі. Деяких інших хлопців теж знаю. Думаю, адаптація пройде швидко", — наводить слова Кузика прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що вісім футболістів залишили ЛНЗ.