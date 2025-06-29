Україна

Наставник криворізької команди поділився своїми думками після гри з софійським ЦСКА.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував нічийний результат у першому контрольному матчі на зборах проти софійського ЦСКА (0:0).

"Враховуючи важку дорогу до Словенії та перші дні тренувань, команда добре впоралась. Ми намагались сьогодні відтворити у грі деякі моменти, над якими працювали на тренуваннях, бути агресивними на полі. Вважаю, це у нас вийшло. Були непогані можливості, аби забити голи. В цілому футболісти показали себе непогано, і те, що вони можуть продемонструвати в майбутньому свій потенціал.

Кадрові рішення також треба враховувати. Дійсно, деякі хлопці грали не на своїх рідних позиціях, адже на тренуваннях я побачив у них універсальні якості. Наприклад, Шевченко грав опорним півзахисником. Також Каменський у другому таймі і ще двоє хлопців з Академії діяли непогано. Ще Мендоза грав сьогодні в центрі, або Ндомбазі на фланзі", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що фахівець з Ізраїлю приєднався до штабу ван Леувена у Кривбасі.