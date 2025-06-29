Україна

Руслан Ротань поділився своїми думками після гри зі Слованом.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у товариському матчі на зборах проти Слована (1:1).

"Я, мабуть, на це менше уваги звертав, тому що більше зараз, що стосується нашої команди, більше хочеться, щоб наша ідея і те, що ми в ці перші дні хлопцям дали, щоб воно було вже на полі. Тому я дуже задоволений хлопцями сьогодні. Я вважаю, що як для першого матчу — це дуже, дуже непогано. Тому якраз цей момент мене дуже радує.

Мені дуже сподобалось те, як ми сьогодні несли ідею на футбольному полі й розпізнавали ситуації. Це дуже важливо. Я сьогодні сказав, ми не можемо, там, коли ми працювали тільки десять днів разом, не можемо в фізичному плані показувати зараз результати та інтенсивність. Ми це все прекрасно розуміли. Тому я хлопцям казав — перш за все, це розуміння, це ідея, і якраз розуміння, куди ми хочемо направити м'яч, де вільні зони. Розпізнавання цих вільних зон, якраз сьогодні це було досить непогано.

Мабуть, трошки раціональності не вистачало в першому таймі, що стосується, це розподіляти, коли ми зробили дуже багато зусиль для того, щоб відібрати м'яч і одразу вперед не змогли зіграти, потрібна структура і контроль м'яча, щоб відпочити трошки, щоби себе, скажемо так, не вводити в червону зону. Це, мабуть, сьогодні трошки в нас у першому таймі не вийшло, але взагалі мені дуже сподобалась гра й відношення хлопців. Я вважаю, що, в принципі, це дуже класний спаринг, і суперник, і якість була сьогодні на достатньо непоганому рівні.

Найголовніше, що моменти є. Ми вже працюємо над цим. Ми розуміємо, в тих моментах, де ми не реалізували, що потрібно підправити. Ми про це кажемо і на теоріях, і на тренуваннях. Я думаю, що в принципі, це питання часу. Але дуже радує те, що хлопці це все схопили й вони віддаються на сто відсотків.

Лукас та Назаренко? В них зараз йде процес відновлення. Олександр зараз набирає форму. Поки що, слава Богу, його не турбують ні біль, нічого. Тому я вважаю, що, мабуть, десь днів через десять він почне тренуватися в загальній групі. Я надіюсь, що він нам допоможе, дай Бог. Але якщо буде відчувати, нам потрібно розуміти, відправити його на дообстеження, то можливий такий варіант. Тому ми зараз в голові тримаємо два варіанти. Але ж все-таки хочеться, щоб він якомога швидше повернувся в колектив і нам допомагав.

Ми запланували вісім спарингів. Тому, я думаю, що, в принципі, на сьогодні те, що ми маємо, це досить непогані суперники, і я вважаю, що це суперники, які нам допоможуть підготуватися якомога краще до кваліфікації Ліги Конференцій", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

Також додамо, що сьогодні ще кілька клубів УПЛ провели товариські поєдинки.