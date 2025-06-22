Україна: Перша ліга

Руслан Дедух поділився думками від старту передсезонної підготовки.

Півзахисник Лівого Берега Руслан Дедух прокоментував старт підготовки команди до нового сезону у Першій лізі.

"Часу на відпочинок було вдосталь, щоб не тільки відпочити, а й проаналізувати минулий сезон, потрібно було зробити висновки. Під час відпустки ми постійно тримали зв’язок в колективі, скучили один за одним, тому дуже раді повернутися на футбольні поля.

Щодо змін в команді, то ми чекали коли нас зберуть і все розкажуть. Познайомилися з новим тренерським штабом, звикаємо до їхніх вимог. Будемо рухатись далі. Якщо говорити про минулий сезон, то зміни в команді повинні були бути, тому що ми не виконали завдання.

Фаворити у Першій лізі? Зараз зарано щось говорити. Але я впевнений в одному, що сезон буде цікавим. Мені, до речі, і класичний формат змагань більше подобається, ніж це було в минулому сезоні, коли команди ділилися на дві групи. Зараз потрібно гарно підготуватись, тому що Лівий Берег хоче повернутися до Прем’єр-ліги", — наводить слова Дедуха прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Лівий Берег оголосив про відхід братів Когутів та Сташківа.