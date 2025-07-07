Україна

Руслан Ротань поділився думками від поразки проти Дунайської Стреди.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти ДАК 1904 (0:3).

"Не треба посипати голову попелом. Це збори, зрозуміло, що різні готовності і таке інше. Щодо гри та першого тайму, хоч і ми програвали 0:2, я не бачив великої проблеми. Так, були помилки в обороні, але це ті, які можна виправити.

Ось другий тайм мені зовсім не сподобався. Насамперед настроєм. Ми не повинні так реагувати, якщо програємо 0:2, 0:3. Повинні гнути свою лінію, повинні як мінімум більше зусиль докладати, щоб намагатися пресингувати. Мені дуже не сподобалася наша ситуація, коли 0:2 програєш, ти стаєш все гіршим, гіршим і гіршим. І багато агонії, дуже багато неправильних рішень. Вони, в принципі, і сприяли такому рахунку.

Це буде для нас корисним матчем. Це насамперед у плані настрою та конкуренції. Я думаю, що в наступних матчах ми повинні стати сильнішими, як мінімум, якщо зробимо висновки. Це все можна виправити.

У принципі, щодо першого тайму, він був нормальним. Ситуації були ігрові. Єдине, що у завершальній фазі ми маємо бути більш агресивними, маємо бути голодними до голів. Ми дуже легко доходили до третьої зони, проте там не були агресивними. Ухвалювали неправильні рішення. Коли рахунок став 2:0, ми розпочали неправильні рішення приймати вже в обороні.

Ось психологія мені дуже не сподобалася. Після рахунка 0:2 попливли вниз і зовсім не вірили у перемогу. Це дуже погано і через це з гравцями ми матимемо розмову", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що форвард Полісся Батіста перейде в Атлетіко Насьональ.