Україна

Наставник "пивоварів" поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти черкаського ЛНЗ (1:2).

"Якщо брати загальну оцінку, можна її зробити тільки тоді, коли ми передивимося матч. Але якщо брати ставлення до гри, то наші футболісти виконали те, що ми з тренерським штабом задумали. Було дуже багато боротьби, було дуже багато перебудов після втрати м’яча, і ми це робили. Те, що ми просили, гравці зробили.

Про фізичний стан зарано казати, тому що ми тільки входимо у збір, на якому будемо працювати на полі. А перед цим у нас була бігова і силова робота.

Новачки є. У циклі до цієї зустрічі у нас готувалися сім гравців з U-19, також були виконавці на перегляді. Поки що нічого не будемо говорити щодо футболістів, хто себе зарекомендував. Подивимося загальний стан, скільки ми на датчиках виконали роботи, далі будемо робити висновки", — наводить слова Антоненка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Оболонь підписала двох колишніх гравців Лівого Берега.