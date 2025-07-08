Україна

Спортивний директор Шахтаря наголосив на зниженні уваги Заходу до війни в Україні та поділився труднощами роботи у воєнний час.

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна в інтерв’ю іспанському виданню Marca прокоментував ситуацію в Україні, звернувши увагу на зниження інтересу світової спільноти до повномасштабної війни, що триває вже понад 11 років.

За словами хорвата, тема війни в Україні поступово зникає з міжнародного порядку денного, хоча реальність на місцях залишається незмінною.

Срна висловив сподівання на якнайшвидше завершення збройного конфлікту:

— Про Україну вже не говорять так, як раніше. У світі є інші війни, і те, що відбувається тут, перестало бути в центрі уваги. Але ситуація не змінилася. Ми сподіваємося, що війна скоро завершиться, бо це занадто для всіх. Настав час сісти за стіл, поговорити та підписати мирну угоду.

Функціонер також розповів про непрості умови роботи футбольного клубу у воєнний період, наголосивши на великій відповідальності перед гравцями, особливо молодими іноземцями.

— Твоя робота — це не лише бути спортивним директором, генеральним директором або тренером. Ти ще й батько, брат для багатьох молодих гравців, які приїздять із Бразилії та інших країн. Для них війна — це щось далеке, і не просто пояснити, що відбувається, коли ракети атакують Київ чи будь-яке інше місто. Є гравці, які втратили рідних та близьких — це нестерпний біль.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розкритикував політику ФІФА щодо українських клубів, заявивши про подвійні стандарти в порівнянні з російськими командами.