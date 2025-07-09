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Рамік Гаджиєв розповів про те, як триває австрійський збір команди.

Півзахисник Металіста 1925 Рамік Гаджиєв прокоментував перемогу своєї команди в товариському матчі проти Карабаха (5:4), а також розповів про підготовку харків'ян на зборах.

"Коли я дізнався список суперників на зборі, мені, звичайно, було цікаво зіграти проти Карабаха — команди з моєї малої батьківщини, адже я народився в Азербайджані. Вони грають у Лізі чемпіонів, кілька сезонів поспіль стають чемпіонами країни. Тому було дуже цікаво зіграти, подивитися на їхній рівень, порівняти себе з ним.

Я задоволений своєю грою. Я намагаюся в кожному матчі робити результативні дії. Дуже задоволений, що саме проти такої команди, як Карабах, я зміг це продемонструвати.

Зараз збори, ми налагоджуємо командну гру. Багато теорії, тренувань на тактику. Я вважаю, що в цій грі ми показували хорошу командну гру. Щодо великої кількості голів — це завжди цікаво для глядачів. Був цікавий матч, думаю, всі отримали задоволення.

Ми зараз на такій стадії зборів, що завершуємо перший етап. Фізичні відчуття важкі, бо було багато занять. Щодня по два тренування, тренажерна зала — ми під великими навантаженнями. Це нормально для зборів, щоб підготуватися до сезону та бути в оптимальній фізичній формі. Зараз будемо мати кілька днів вихідних, тому фізичний стан трохи покращиться. Будемо готові до другого тренувального збору та в підсумку матимемо хорошу форму.

У нас новий тренер. Він з першого дня доносить нам бачення свого футболу, вимоги. Ми це щодня вдосконалюємо на тренуваннях. Уже всі футболісти знають, що вони мають робити на полі, де повинні знаходитися залежно від ситуації.

Щодо Австрії — тут усе є. Умови дуже гарні, щоб базуватися й готуватися до сезону. Тут дуже гарно, навколо гори. Навіть коли тренуєшся, тобі важко, але дивишся на ці краєвиди — і стає легше, отримуєш задоволення від цієї краси. Загалом, тут є все необхідне: тренажерний зал, чудові поля, усе для відновлення — чудові умови для підготовки.

Я вважаю, що в нас кожен суперник дуже цікавий. Наприклад, попереду на нас чекають три команди з Німеччини. Я вважаю, що з усіма буде цікаво грати. Звісно, що проти менхенгладбаської Боруссії буде найцікавіше — найбільше хочеться зіграти саме проти "Борусії", бо це команда з Бундесліги. Відтак дуже цікаво порівняти свої сили з ними", — наводить слова Гаджиєва прес-служба клубу.

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