Україна: Перша ліга

Новачок прокоментував підписання контракту з чернівецьким клубом.

Півзахисник Буковини Євген Підлепенець прокоментував свій перехід до чернівецької команди після відходу з львівських Карпат.

"Спочатку я приїхав до Чернівців, пройшов медогляд. І одразу після цього приєднався до команди на закарпатському зборі. Тут мене дуже тепло зустріли. Дуже сподобався офіс Буковини. Там є все, що потрібно: і медичний кабінет, і зал для теорії, і сауна тощо. Все на найвищому рівні. Коли був у Чернівцях, то проживав у готелі протягом двох днів, а тепер я вже нарешті доєднався до команди на закарпатському зборі. Мені все дуже подобається.

Звісно, я розмовляли з Саківим, але вже після того, як я узгодив всі деталі по контракту. Одразу після цього я зателефонував Тарасу і спитав: "Ти мене чекаєш?". Він дуже зрадів цьому і сказав, що чекає мого приїзду на Закарпаття.

Деякі пропозиції були з УПЛ, але першою була Буковина. Мені зателефонували і запропонували стати частиною "жовто-чорної" команди. Я одразу відчув, що мене хочуть тут бачити, тому обрав саме цей варіант. Буковина — це амбітний клуб, який ставить перед собою високі завдання. Але найголовніше те, що чернівецький клуб стрімко прогресує, і я впевнений, що також прогресуватиму.

Робота з тренерським штабом Сергія Шищенка? Чув від деяких знайомих, які працювали з цим тренерським штабом, що тут дуже хороше відношення до футболістів, приємна робоча атмосфера. Мені імпонує те, що є багато ігрових вправ з м’ячем. Перше тренування пройшло добре, було трішки спекотно, але це нормально, літо ж надворі.

Через декілька днів повністю адаптуюся. У відпустці я постійно тренувався, тому ніяких проблем не буде.

Дуже приємні спогади пов’язані з Карпатами, зі Львовом. Дуже радий, що я був частиною Карпат, що допоміг команді підвищитися у класі. У минулому сезоні ми до останнього боролися за місце у єврокубках. Хороші хлопці, хороший тренерський штаб, з яким було приємно працювати. Так сталося, що припинили співпрацю за взаємною згодою сторін.

Найкомфортніше мені грати на позиції правого вінгера. Можу сказати, що мої найкращі ігрові якості – це дриблінг, полюбляю обігрувати один в один, загострювати гру. Завжди намагаюся бути якомога ефективнішим в атаці і, звичайно, не цураюся допомагати команді в захисті", — наводить слова Підлепенця прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Буковина підписала одразу чотирьох гравців Оболоні.