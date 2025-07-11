Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 11 липня, розпочавшись об 16:00.

Сьогодні, 11 липня, ковалівський Колос проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Руслана Костишина буде Лівий Берег. Матч розпочнеться о 16:00.

Онлайн трансляція матчу Колос — Лівий Берег:

За підсумками минулого сезону Колос зайняв десяте місце в УПЛ, а Лівий Берег фінішував на 14 місці та вилетів у Першу лігу.