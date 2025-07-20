Україна

Деталі трансферу 20-річного бразильця невідомі.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з вінгером Америки Мінейру Жонатаном Да Сілвою.

Угода з 20-річним бразильцем розрахована до 31 травня 2028 року. Фінансові умови угоди не розголошуються.

До цього Да Сілва виступав за молодіжні склади команд Ібрачіна та Америка Мінейру. Цього сезону він провів 16 матчів, у яких забив два м'ячі.

Раніше став відомий арбітр, який обслуговуватиме матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти сербського Партизана.