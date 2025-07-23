Україна

Валерій Дубко оцінив гру команди проти Епіцентра.

Захисник столичної Оболоні Валерій Дубко прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти Епіцентра (1:1), у якому він відзначився голом.

"Ми на зборах награвали цей стандарт. Просто був готовий до цього, щоб вбігти в цю правильну зону, помітив м’яч та влучив у дальній кут, перевів його головою.

Мені симпатичний стиль, за яким грає Епіцентр. Вони досить непогано комбінують між собою, намагаються грати між лініями, підлаштовуватися один під одного. Для мене це досить хороша команда.

Ще є один спарринг з Полтавою, там більше зрозуміло вже все стане. Головне, щоб ми були готові до чемпіонату психологічно, фізично. Усе все одно прийде не з першої гри, можливо десь на третій матч. Але я скажу, що ми думками вже у чемпіонаті, готуємося", — наводить слова Дубка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Оболонь — найвіковіша команда УПЛ-2024/25.