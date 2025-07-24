Нова угода розрахована до літа 2026 року.
Роман Гагун, ФК Кудрівка
24 липня 2025, 22:34
Кудрівка у своїх соціальних мережах оголосила про продовження контракту з захисником Романом Гагуном.
Нова угода з досвідченим 32-річним українцем розрахована до літа 2026 року.
Минулого сезону Гагун провів 16 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.
Зазначимо, що Роман має вже досвід виступів в УПЛ, коли він виступав за Верес та Рух.
Раніше повідомлялося, що Кудрівка посилила тренерський штаб колишнім наставником футзального клубу Aurora.