Україна

Нова угода розрахована до літа 2026 року.

Кудрівка у своїх соціальних мережах оголосила про продовження контракту з захисником Романом Гагуном.

Нова угода з досвідченим 32-річним українцем розрахована до літа 2026 року.

Минулого сезону Гагун провів 16 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Зазначимо, що Роман має вже досвід виступів в УПЛ, коли він виступав за Верес та Рух.

Раніше повідомлялося, що Кудрівка посилила тренерський штаб колишнім наставником футзального клубу Aurora.