Україна

Єгор Твердохліб прокоментував перемогу в Баттлі голів сезону-2024\25.

Півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб поділився своїми думками після перемоги в номінації за найкращий гол минулого сезону, а також розповів про цілі на майбутню кампанію.

"Чесно кажучи, не очікував. Але це не найголовніше для мене. Звісно, приємно, не буду приховувати емоцій. Проте це вже історія — зараз найважливіше те, що попереду. Новий сезон, нові завдання — вся концентрація на нові матчі разом з Кривбасом.

Мені важко виділити один гол. Напевно, це був гол у матчі проти Лівого Берега. Тут погоджусь з вибором вболівальників.

Я не хочу поки говорити про чіткі цілі і говорити, скільки планую забити голів — все буде в процесі. Скільки забʼю — стільки і забʼю. Не буду ставити планку. Щодо сезону, то очікую на непростий Чемпіонат, адже зʼявилися нові міцні команди — буде складно. Але я впевнений, що в нас є ще час підготуватись та зігратись, тому вважаю, що ми зможемо створити конкуренцію в УПЛ.

Хто віддав найкращий асист? Ілич володіє цим мистецтвом, тому відзначу його. Це той гравець, який може віддати тонку передачу та зіграти нестандартно", — наводить слова Твердохліба прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас відпустив форварда до клубу другого дивізіону Ізраїлю.