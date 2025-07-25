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Football.ua оцінює дії футболістів Олександрії в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Стан Олександрії після літнього міжсезоння та всіх цих процесів, пов’язаних із відходом Руслана Ротаня та провідних футболістів зразка "срібної" кампанії, залишався невідомим до останнього. Команду Кирила Нестеренка очікували ми побачити в де в чому розібраному вигляді, суперники теж на це сподівались, але це було геть не так. Можна сміливо стверджувати — "поліграфам" не пощастило зачепитись за позитивний для них результат за підсумками цієї гри, бо моментів для цього було хоч греблю гати. І це явний контраст із командою Ротаня вже на цьому етапі — у минулому сезоні Олександрія вигравала матчі з одним шансом за 90 хвилин, а тут мала чи не з десяток нагод, але програла.

Football.ua оцінює гру футболістів Олександрія у матчі на стадіоні ГКС Катовиці (за 10-бальною шкалою).

Олександрія

Микита Шевченко — 6,0. Сербські опоненти пробивали в бік воріт Олександрії загалом менше, аніж відповідали "поліграфи", проте Партизан переважав за влучністю. Геть не кожен із цих м’ячів при цьому був складним, окрім хіба що обвідного удару Вукотича після першого пропущеного, коли Шевченко мав рятувати команду від катастрофи на старті гри. Але більше серйозних викликів для голкіпера Олександрії, де б він міг хоч якось урятувати ситуацію, не пригадується.

Даніл Скорко — 5,5. Правий захисник Олександрії в першому таймі спробував традиційно долучитись до атаки команди, і саме на його зону припала контратака суперників у відповідь, яка виявилась результативною. Наступного разу Скорка біля чужого штрафного ми побачили хіба що під час відскоку з кутового, який завершився розкішним дальнім ударом під поперечину, який потягнув воротар, або вже ближче до завершення матчу, коли вперед побігли всі гравці "поліграфів".

Мігель Кампуш (6,0) — Жоселен Беїратче (6,0) — 6,0. Основних проблем захисту Олександрії суперники завдавали розмашистими контратаками, тож геть не дивно, що центральні захисники на їх завершення залишались не при справах, бо провалювались гравці на флангах. При цьому Кампушу довелось грати поруч із дебютантом команди, тож не дивно, що зв’язка виглядала в підсумку помітно незіграною.

Тео Ндіка — 6,0. Якби лівому захиснику Олександрії вдалось ще в першому таймі дати такий рівень інтенсивності в атаці на фланзі, то цей Партизан міг би й не витримати надмірного тиску. Ндіка в підсумку долучився до дій попереду лише після перерви, стало точно більш гостро, але не більше того.

Кирило Ковалець — 5,5. Де в чому млявий матч від капітана Олександрії, який у центрі поля, можливо, і не потягнув змагання з молодиками в складі суперників на швидкості. У підсумку досвідчений Ковалець потрапив до першої партії ротації після перерви.

Денис Шостак — 5,5. На оцінку дій опорника Олександрії в цьому матчі суттєво вплинули два фактори — попередження наприкінці першого тайму, яке було не обов’язковим і фактично виключило гравця з подальшої боротьби, а також змарнований відмінний момент на початку другої половини зустрічі, де з центру штрафного треба було просто поцілити у ворота, чого так і не сталось.

Дмитро Мишньов — 6,0. Досвід центрального півзахисника теж стане в пригоді цій оновленій Олександрії в цьому сезоні, але в контексті єврокубків Мишньов може запропонувати не надто широкий арсенал знань. Дмитро звично намагався допомагати атаці з глибини, і навіть мав непоганий момент відзначитись голом наприкінці зустрічі, але в падінні не влучив у ворота. А от щодо боротьби в центрі поля, то багато дуелей завершувались не на користь українця.

Хуан Безерра — 6,5. Це був явно не той бразилець, який розривав УПЛ до травми наприкінці минулого сезону, але все одно виступ можна вважати, як мінімум, перспективним. Безерра був одним із перших, хто міг відзначатись у цій грі загалом.

Матеус Амарал — 6,0. Черговий новачок Олександрії, і до його гри ми також будемо придивлятись у подальшому, бо цей матч не дав відповіді ні на жодне питання. Взаємодії з партнерами ще явно бракує, але здібності форварда точно в наявності. Утім, проблеми з реалізацією неначе вірус зачепили й Амарала в розташуванні нового для нього клубу.

Теді Цара — 7,0. Виступ — супер, без питань. Але це тільки в тому випадку, якщо б Цара забив хоча б одному своєму моменті. Албанця було непристойно багато в чужому штрафному в першому таймі, тож не дивно, що на цьому етапі його й не вистачило на повну гру. Допрацювати з реалізацією, і можна було б створювати різницю. Проте це не історія цього вечора.

Сергій Булеца — 6,0. Атакувальний півзахисник був одним із тих, хто мав додати команді в атаці наприкінці матчу, і він це зробив. Навіть непоганим дальнім ударом, але знову ж таки — повз ворота, устиг відзначитись. Проте й інтенсивності Булеци не вистачило для того, щоб довести справу хоч до одного взяття воріт.

Жота — 6,0. Якщо ставити в порівняння обсяг роботи новачка та Цари, якого той замінив, то це просто марнування часу — албанець переважає із запасом. Але з португальця наразі попит не великий — отримав ігровий час, спробував атакувати на рівні з іншими, але не відзначався чимось особливим.

Данііл Ващенко — 6,0. Опорник Олександрії в підсумку міг стати автором гола після появи на полі в якості заміни, але лише додав своє прізвище до непристойно великого переліку гравців "поліграфів", які поступились Круничу під час дуелей.

Андрій Кулаков — 6,0. Форвард Олександрії, який з’являвся на полі на заміну, загалом належить до поширеного класу незабивних нападників нашого футболу, і цього вечора прориву від нього в цьому плані ми не дочекались. Хіба що міг розраховувати на кращий удар у падінні в чужому штрафному після появи на полі.

Артем Козак — не надто багато часу було в останньої заміни Олександрії в цій грі для того, щоб щось продемонструвати. Навіть тоді, коли вся команда ледь не оселилась у чужому штрафному.

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