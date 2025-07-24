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24 липня 2025, 22:03
Олександрія зазнала поразки від Партизана
Команда Євгенія Калиниченка створила купу гольових моментів, але дві помилки в обороні ускладнили їй завдання.
Олександрія — Партизан, фото ФК Олександрія
24 липня 2025, 22:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Партизан 0:2
Голи: Б. Костич, 14, Угрешич, 56
Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Беїратче, Ндіка — Ковалець (Булеца, 61), Шостак (Ващенко, 62), Мишньов — Безерра (Козак, 77), Амарал (Кулаков, 69), Цара (Жота, 62).
Партизан: Крунич — Роганович (Мілич, 90+4), Джуржевич, Сімич, Юрчевич — Угрешич (Янкович, 74), Вукотич (Натхо, 74), Карабельов — Б. Костич (Калулу, 60), Й. Мілошевич (А. Костич, 60), Тріфунович.
Попередження: Шостак, Ващенко