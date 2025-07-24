Першим суперником віце-чемпіона України став сербський Партизан.
ФК Олександрія
24 липня 2025, 18:38
Олександрія у своїх соціальних мережах презентувала два нові комплекти ігрової форми перед стартом у Лізі конференцій.
Основний комплект форми виконаний у жовтому кольорі, тоді як воротарський светр буде зеленим.
Виїзний комплект має чорну форму, а воротар виступатиме у синьому светрі.
Нагадаємо, віце-чемпіон України стартує з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, де суперником буде сербський Партизан.
Перший поєдинок відбудеться сьогодні, 24 липня, о 20.00. Номінально домашня зустріч для українців відбудеться у польському місті Катовіце. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.