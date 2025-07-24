Ліга конференцій

Першим суперником віце-чемпіона України став сербський Партизан.

Олександрія у своїх соціальних мережах презентувала два нові комплекти ігрової форми перед стартом у Лізі конференцій.

Основний комплект форми виконаний у жовтому кольорі, тоді як воротарський светр буде зеленим.

Виїзний комплект має чорну форму, а воротар виступатиме у синьому светрі.

Нагадаємо, віце-чемпіон України стартує з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, де суперником буде сербський Партизан.

Перший поєдинок відбудеться сьогодні, 24 липня, о 20.00. Номінально домашня зустріч для українців відбудеться у польському місті Катовіце. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.