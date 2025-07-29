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Микита Кравченко розповів, чому повернувся у Полісся.

Захисник Полісся Микита Кравченко прокоментував своє повернення до житомирського клубу.

"Розмовляв із дружиною, і коли підписав контракт з Олександрією, ми навіть уявити не могли, що через рік я знову буду тут. Це приємно. Було хвилювання. Сподобалося, що всі зустрічали тепло, з посмішками – ніби додому повернувся.

Чесно кажучи, намагаюся не читати коментарі вболівальників, особливо якщо це стосується мене. Мій перший рік у Поліссі був неоднозначним: пів року грав, пів року – ні. Не можу сказати, що це був хороший рік, тому не очікую якоїсь надмірної радості від вболівальників. Але розумію це. Сподіваюся, що зможу повернути їхню довіру.

Повернувся в Полісся, бо хочу досягати з цим клубом хороших результатів. Зі мною зв’язався агент, сказав, що є зацікавленість з боку клубу. Кілька днів спілкувалися, потім я зв’язався з Русланом Петровичем, поговорили – і ось я тут. Насамперед здивувався. Коли Руслан Петрович і тренерський штаб пішли до Полісся, ми якраз мали хороший рік. Я б, звісно, хотів, але розумів, що це буде дуже важко. З часом я тренувався в Олександрії, вони – тут, і якось не думав, що зможу опинитися в Поліссі. Тому це було приємно.

Як змінилося Полісся за той час, поки мебе не було? З’явилося багато нових гравців, але залишилися й ті, що були раніше. Поки важко сказати – потрібен час, щоб відповісти на це запитання.

Чому зараз не граю за Полісся? Тому що Олександрія заявила мене в Лігу конференцій, і я не можу грати ці два матчі. Потрібно багато часу, щоб усім звикнути до стилю головного тренера. Я розумію, що хлопцям зараз важко. Коли я приходив до Олександрії, там команда вже знала, що робити, прийшло лише два-три нових гравці. А тут – новий тренер, нові вимоги, і більшість не знає, що робити. Це складніше, ніж здається. Деякі моменти в атаці зрозумів досить швидко – за два-три місяці. Але й зараз бувають моменти, де не до кінця розумію. Просто на це потрібен час. Можна нервувати, коли не розумієш, як діяти в тій чи іншій ситуації. Але треба почекати – і з часом усе прийде..

Я думаю, що відокремлювати Руслана Петровича не треба, там весь тренерський склад доповнює один одного. В чому сильний… він доносить інформацію так, що футболіст знає, що йому потрібно робити на полі. Тренери дуже прискіпливі до дрібниць – до звичок, які здаються неважливими. Наприклад, передача не під ту ногу, неправильна позиція на полі. Але саме ці дрібниці дуже важливі.

Минулий сезон? Ми дуже раділи, коли все ж здобули друге місце. Було видно по балах, яка невелика різниця в кінці сезону, таке буває не дуже часто в житті й було не дуже приємно, що ми не скористались цією можливістю, але могли здобути золото. Було класно, не так часто така команда як Олександрія здобуває срібні нагороди, але залишився якийсь осад невеликий.

Очікування від нового сезону? Не хочу загадувати, мені важко сказати. Я просто хочу щоб кожна людина, яка тут знаходиться, викладалася й тоді все буде добре", — наводить слова Кравченка прес-служба клубу.

Нагадаємо, у четвер, 31 липня, Полісся проведе матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Санти-Коломи. У першій грі житомирська команда поступилася з рахунком 1:2.