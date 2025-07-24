Ліга конференцій

Житомирська команда непогано розпочала матч проти андоррського колективу, проте кінцівку першого тайму провалила.

Житомирське Полісся у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій поступилося андоррській Санта-Коломі з рахунком 1:2.

Житомирська команда під керівництвом Руслана Ротаня відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 21 хвилині голом відзначився Олексій Гуцуляк, який скористався передачею Олександра Андрієвського.

Через шість хвилин От Ремолінс зрівняв цифри на табло, після того як захисники залишили його одного в воротарському майданчику.

Наприкінці першого тайму захисник Давід Креспо змістився з флангу ближче до центру і з лінії штрафного майданчика гарним ударом поклав м'яч точно у дев'ятку воріт української команди.

У другому таймі було багато боротьби, були й моменти у житомирської команди, щоб зрівняти рахунок, проте реалізація бажає кращого.

Матч-відповідь пройде через тиждень — 31 липня.

Полісся — Санта-Колома 1:2

Голи: Гуцуляк, 21 - Ремолінс Планес, 27, Креспо Суріта, 44.

Полісся: Кудрик — Хадрой (Тейлор, 46 (Крушинський, 65)), Чоботенко, Бескоровайний (Сарапій, 46), Михайліченко — Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Йосефі, Гонсалвеш (Назаренко, 76) — Гайдучик (Філліпов, 60).

Санта-Колома: Руїс — Креспо (Рубіо, 71), Родрігес, Сан-Ніколас, Сістеро (Росс, 87) — Родрігес Лопес (Дчар, 87), Пуерто (Лопес, 57), Марін, Ремолінс (Галлего, 87) — Ресендес, дель Уерто.

Попередження: Бабенко.