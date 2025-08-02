Україна

Поразка криворізького клубу у дебютному офіційному матчі нідерландського фахівця.

Головний тренер криворізького Кривбасу Патрік ван Леувен висловився після поразки від ковалівського Колоса (1:2) в рамках 1-го туру УПЛ. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

"Я вважаю, що ми дещо повільно увійшли в гру. Хотілося розпочати перший матч сезону більш агресивно. На старті ми створили небагато моментів, але з часом зловили ритм і почали активно шукати свої шанси. На жаль, першими пропустили, але я був впевнений, що нам вдасться відігратись — просто потрібно було трохи часу.

У другому таймі ми мали чимало можливостей для взяття воріт, однак нам бракувало точності та, можливо, впевненості у завершальній фазі. Другий гол ми також пропустили зі стандарту. В кінцівці матчу завдяки високому пресингу, ми зуміли забити і отримали ще кілька хвилин, щоб зрівняти рахунок.

На жаль, врятувати поєдинок не вдалося — вже бракувало часу. Якщо дивитися об'єктивно, Колос мав більше гольових моментів, ніж ми. Загалом, саме результат з того, що я сьогодні побачив, можна вважати більш-менш прийнятним.

Хочу сказати, що усі хлопці в матчі з Колосом працювали з повною самовіддачею. Для більшості з них участь в УПЛ — це новий досвід, новий рівень. Адже раніше вони виступали в чемпіонатах, де темп був нижчим, а фізичні вимоги — не такими високими. Тепер їм потрібно звикнути до українського футболу. І лише через важку щоденну роботу вони зможуть адаптуватися, почати розкриватися та дійсно зрозуміти, в якій лізі грають. Сьогоднішній матч чітко показав: ми маємо продовжувати працювати з ними, покращувати фізичну форму, підвищувати швидкість, загальний темп гри — усе те, що вимагає УПЛ", — заявив ван Леувен.

Раніше повідомлялося, що Кривбас відпустив форварда до клубу другого дивізіону Ізраїлю.