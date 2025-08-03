Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко прокоментував перемогу "біло-синіх" у стартовому турі УПЛ проти Вереса (1:0).

"Верес не здивував. Ми знали, що буде дуже важка гра, тому що, по-перше, в них тут на полі при їхній підтримці завжди дуже важко грати. Як ми знаємо, і в минулому сезоні, і ще раніше тут завжди команди втрачають очки, тому що Верес – хороша команда, тим більше вдома.

Я не можу сказати, что Динамо не поспішало. Ми намагалися проводити швидкі атаки, коли була можливість, але було теж дуже спекотно, тому десь, може, здавалося, що не так все активно. Але ми старалися як могли, це точно.

Динамо дозволило Вересу створити гольові нагоди на старті таймів? Я так не можу сказати. Звісно, це, мабуть, наші помилки, але що є, то є. Це футбол, завжди хтось помиляється – і ми помилялися. Але нічого, ми розберемо ці помилки та будемо намагатися їх далі не повторювати", — сказав Михайленко в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Динамо Київ.