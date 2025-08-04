Україна

Хавбек харків'ян оцінив гру проти "пивоварів".

Півзахисник Металіста 1925 Владислав Калітвінцев прокоментував нічийний результат проти Оболоні (0:0) у стартовому турі УПЛ.

"По-перше, вітаю зі стартом чемпіонату, дякую Збройним силам, що ми маємо змогу грати. Результат, мабуть, закономірний, тому що, в принципі, небагато моментів у нас було. Трішки нервували в першому таймі, намагалися швидше грати, але… На мою думку, повільно грали в першому таймі, а в другому додали темпу і добре виглядали, але не дотиснули суперника.

Є над чим працювати – і багато над чим. Так що ми рухаємося далі, нічого страшного не трапилося, це перша гра чемпіонату. Так що зробимо висновки та будемо рухатися далі.

Емоції в роздягальні після матчу? Нічого такого. Спокійно тренер нам сказав, що все попереду, будемо далі працювати, вище голову – і все буде добре", — сказав Калітвінцев в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Оболонь.