Україна

Єгор Твердохліб розповів про стартовий матч нового сезону УПЛ.

Півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб прокоментував поразку своєї команди у стартовому турі УПЛ проти Колоса (1:2).

"Колос — досить міцний суперник, добре підготовлений фізично. Всі гравці цієї команди пройшли Вищу лігу, тому нам було непросто. Нам не вистачило якісної роботи з м’ячем — припускалися зайвих помилок, через які виникали небезпечні моменти біля наших воріт. Вважаю, що потрібно зробити правильні висновки та рухатися далі.

Ми аналізували суперника і готувалися до агресивної гри. Можливо, нам дещо не вистачило зіграності. Загалом, цей матч був дуже інформативним. Складно робити остаточні висновки. Ймовірно, нам поки бракує взаємодії, адже склад команди змінився. У нас є ще час, і важливо якомога швидше переналаштуватися та почати здобувати позитивні результати.

Це був лише перший тур, але чемпіонат минає швидко — і згодом може не вистачити залікових балів. Тому потрібно відразу включатися в боротьбу та намагатися набирати максимум очок у кожному турі", — наводить слова Твердохліба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Кривбас.