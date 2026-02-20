Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 лютого 2026 року.

Завершилася 1457 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Антикорупційні органи оприлюднили нову частину записів у корупційній справі в енергетиці "Мідас". На плівках ідеться, що ексміністр енергетики Герман Галущенко хотів "злиняти" з посади міністра й "поїхати кудись послом".

- Президент США Дональд Трамп продовжив санкції, запроваджені проти росії, ще на рік. У документі вказано, що російська агресія проти України продовжує "становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США". Тож національний надзвичайний стан, який ввели виконавчим указом 13660 від 2014 року і який передбачає санкції, повинен залишатися чинним ще рік після 6 березня 2026 року.

- Верховний суд підтвердив вирок для двох колишніх поліціянтів, які у 2020 році зґвалтували жінку в Кагарлицькому відділенні поліції. За рішенням суду, обох підсудних визнали винними в катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні. Покарання у вигляді 11 років позбавлення волі, призначене ще у травні 2023 року, лишили в силі.

Підбірка новин: Hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 209 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 1737 дронів-камікадзе та здійснив 1665 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник одинадцять разів атакував позиції наших захисників, завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 59 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки. Два боєзіткнення досі тривають.

Чотири атаки відбивали українські захисники на Куп’янському напрямку, в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 11 атак, у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у районі Озерного, Дронівки, Закітного, Званівки, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, в районі Оріхово-Василівки, Федорівки та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Плещіївка, Степанівка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка, Бересток.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Затишок, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки. Один бій ще триває. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 51 окупанта та поранили 18; знищили 22 безпілотні літальні апарати, одну одиницю автомобільного транспорту, два мотоцикли, одне укриття особового складу, також уражено, одну бойову броньовану машину, чотири одиниці автомобільної техніки та 53 укриття особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 атак окупантів у районах населених пунктів Соснівка, Злагода та у напрямках населених пунктів Добропілля, Андріївка-Клевцове. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Іванівка, Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці та Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів – у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене, Святопетрівка та в районі Гуляйполя. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Долинка, Гірке, Копані.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві невдалі атаки в бік Приморського.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Відзначу сьогодні нацгвардійців, які разом з усіма нашими воїнами захищають нашу державу, українську незалежність на фронті. Воїни Центру спецпризначення “Омега” Національної гвардії України, дякую вам за хоробрість, за злагоджені дії. Хлопці виконують завдання на ключових напрямках фронту, зокрема і на Покровському, і це не лише оборонні, але й активні ударно-пошукові дії. Дякую!

І ще – поліцейські, які в різних наших громадах, в різних містах після російських ударів першими прибувають на місце та разом із рятувальниками захищають життя, допомагають людям і проявили себе найбільше саме цими днями, цими тижнями.

Київ: капітан Валерій Катюха, капрал Петро Логвинюк, а також старші психологи Владислав Куцевол, Ольга Ткаченко, Катерина Зубакова. Харків: старші лейтенанти Денис Даниленко, Сергій Туманов і Пилип Сироватка. Чернігів: майори поліції Роман Овчаренко і Володимир Ананко. Конотоп: старший сержант Олег Обраменко. Запоріжжя: капітан поліції Євгеній Рогуль, майор Ірина Кірʼянова, старший сержант Олександр Кущ і психолог Юлія Наумецька. Дніпро: майор поліції Михайло Горобцов, старший лейтенант Владислав Федаш. Кривий Ріг: старший лейтенант Вікторія Демиденко. Краматорськ: сержант поліції Денис Приймак. Костянтинівка: старший лейтенант Максим Панченко. Миколаївська область: капітан поліції Аліна Шепель. Одеса: старший лейтенант Марина Бондаренко, лейтенант Микола Жураківський, старший психолог Анастасія Яцишина.

Дякую вам і всім вашим колегам! Дякую кожному, хто в Україні, з Україною, захищає нашу державу, наші позиції, наших людей. Слава Україні!".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!