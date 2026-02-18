Вищий антикорупційний суд 17 лютого обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики та юстиції Герману Галущенку у вигляді тримання під вартою 60 днів з альтернативою застави у 200 мільйонів гривень — це менше, ніж просила прокуратура. Сам Галущенко на запитання журналістів відповів, що "не задоволений" заставою. Детальніше про засідання — у новині.
У ніч проти 17 лютого українські військові уразили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Ураження відбулося в районі населеного пункту Камишли, що в окупованому Криму. За даними Генштабу, було зафіксовано влучання в ціль. Що ще уразили Сили оборони — у новині.
У швейцарській Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та росією. Суспільне з посиланням на джерела писало, що на зустрічі також були присутні делегації Великої Британії та Франції та радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки.
На території військової частини міста Сертолово Ленінградської області рф стався вибух у відділку військової комендатури. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про трьох загиблих внаслідок вибуху.
Київський ТЦК та СП заявив, що на їхнього військовослужбовця напав 24-річний футболіст ковалівського клубу Колос-2 Данило Колесник, а відео з побиттям виклав на своїй сторінці в Instagram, яке пізніше видалив. Футбольний клуб Колос, в якому грав Колесник перепросив за поведінку футболіста та пообіцяв звільнити його з команди.
Екссудді Тандиру зменшили заставу на 100 млн гривень.
росіяни дроном атакували авто з працівниками Слов'янської ТЕС: загинули троє людей.
У ДБР відкрили справу через загибель екіпажу гелікоптера Мі-24.
Через російські обстріли Херсонщини постраждали 6 людей: під атакою була лікарня.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Шановні українці, українки!
Передусім про масований удар, яким росіяни цей день почали. Двадцять дев’ять ракет різних типів було, 25 вдалося збити. Це важливий результат нашої протиповітряної оборони, і ще раз підкреслюємо, що ППО – це щоденна потреба.
Дякую всім партнерам, які це розуміють.
Навіть день старту чергових форматів у Женеві – тристоронніх, двосторонніх з Америкою – росія зустрічає ударом. Це дуже чітко демонструє, чого росія хоче й на що вони налаштовані.
Було ще майже 400 дронів. Загроза ударів не зникає.
Холодна погода сама по собі приваблює росію, і вони й далі будуть намагатися поставити зиму на службу війні. Тому треба бути й надалі дуже уважними всім нашим воїнам, які захищають небо.
Дякую, хлопці, за влучність.
Також треба бути максимально активними всім українським дипломатам, які повинні забезпечувати результат у постачанні ракет для ППО, також – міністру оборони. Щойно була нарада у нас з міністром Федоровим. Ми визначили пріоритети, і треба, щоб постачання працювало.
Буде цими тижнями також значна кількість форматів із партнерами – різні перемовини, різні зустрічі. Ми будемо говорити й про те, що Європа потребує свого виробництва ракет для ППО. Усіх типів ракет, які реально потрібні.
Зараз уже є певні кроки: розбудова виробництв, розширення. Але швидкість цієї роботи ще недостатня. Обсяги можливого виробництва теж заслуговують на збільшення.
Україна ще роки тому говорила про це з Америкою, зокрема про необхідність створити у Європі достатні виробництва ракет, зокрема для "Patriot". Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла.
Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні – з Румунією, з Польщею тощо. Такі рішення, такі виробництва точно змогли б посилити всіх нас, всю Європу.
Я впевнений: Європа все ж зможе забезпечити себе необхідними обсягами та силою захисту. Але було б значно краще для всіх, щоб такий результат був досягнутий швидше.
Увесь день сьогодні в Одесі тривають роботи після нічних ударів. Були значні знеструмлення в Одесі й також у населених пунктах Одеського району. Люди залишились також без тепла й води.
На жаль, на цей час відновлення ще не відбулося, роботи триватимуть. Я доручив надати Одесі всю необхідну підтримку, прискорити відновлення.
Буде ще сьогодні доповідь делегації – після першого раунду перемовин у Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів – питання передусім американській стороні, яка і нам, і росії пропонувала утриматися від ударів.
Україна готова. Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально – ми захищаємо свою державу, свою незалежність. Так само ми готові швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни.
Питання лише до росіян: чого вони хочуть. І також чи будуть наслідки для росії за те, що "шахеди", ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія й тривалий мир.
Ще одне.
В усіх цих російських ракетах і дронах, які були застосовані сьогодні, – тисячі компонентів, які росія сама не виробляє. Пʼять "іскандерів-М" – це щонайменше 75 критичних компонентів не російського виробництва.
Три ракети "Х-101" – це майже 160 компонентів, які росія не може сама замінити. Кожен "шахед" – це сотні таких компонентів, які завозяться у росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній, до речі.
Ще Європа, Америка, Японія. Це не тільки для нас в Україні, але й загалом для глобальної безпеки важливо, щоб партнери реально блокували ланцюжки постачання в росію критичних компонентів для виробництва зброї. І також щоб самі компанії краще слідкували, куди потрапляють їхні компоненти.
росія без таких зв’язків зі світом нічого не може: вони не здатні бути сильними в повній ізоляції. Саме тому блокування і тиск справді можуть спонукати агресора до зміни політики. Але це залежить від рішучості світу.
Я дякую всім, хто діє сильно, щоб агресор втрачав можливості затягувати цю війну. Я дякую всім, хто допомагає нам, хто допомагає Україні.
Слава Україні!
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!