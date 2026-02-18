Завершилася 1455 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Запобіжний захід Галущенку

Вищий антикорупційний суд 17 лютого обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики та юстиції Герману Галущенку у вигляді тримання під вартою 60 днів з альтернативою застави у 200 мільйонів гривень — це менше, ніж просила прокуратура. Сам Галущенко на запитання журналістів відповів, що "не задоволений" заставою. Детальніше про засідання — у новині.

Ураження російського вертольота Ка-27

У ніч проти 17 лютого українські військові уразили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Ураження відбулося в районі населеного пункту Камишли, що в окупованому Криму. За даними Генштабу, було зафіксовано влучання в ціль. Що ще уразили Сили оборони — у новині.

Переговори в Женеві

У швейцарській Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та росією. Суспільне з посиланням на джерела писало, що на зустрічі також були присутні делегації Великої Британії та Франції та радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки.

В української делегації на переговорах у Женеві є розбіжності — Economist

Вибух у військовій комендатурі Ленінградської області

На території військової частини міста Сертолово Ленінградської області рф стався вибух у відділку військової комендатури. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про трьох загиблих внаслідок вибуху.

Конфлікт між футболістом клубу Колос-2 та військовим ТЦК

Київський ТЦК та СП заявив, що на їхнього військовослужбовця напав 24-річний футболіст ковалівського клубу Колос-2 Данило Колесник, а відео з побиттям виклав на своїй сторінці в Instagram, яке пізніше видалив. Футбольний клуб Колос, в якому грав Колесник перепросив за поведінку футболіста та пообіцяв звільнити його з команди.

Інші важливі новини:

Екссудді Тандиру зменшили заставу на 100 млн гривень.

росіяни дроном атакували авто з працівниками Слов'янської ТЕС: загинули троє людей.

У ДБР відкрили справу через загибель екіпажу гелікоптера Мі-24.

Через російські обстріли Херсонщини постраждали 6 людей: під атакою була лікарня.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5847 дронів-камікадзе та здійснив 2538 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 75 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка та у бік Охрімівки. Три атаки відбивали українські захисники на Куп’янському напрямку, у напрямках Курилівки та Новоосинового. Одне боєзіткнення в даний момент триває. На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак, у районі Зарічного та у бік населеного пункту Ставки. На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали дев’ять спроб окупантів просунутися вперед в районах Ямполя, Закітного, Різниківки, Платонівки, Дронівки, Свято-Покровського. Одне боєзіткнення триває. На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у районі населеного пункту Ступочки та у бік Новодмитрівки. На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Іванопілля. Ще три боєзіткнення тривають. На Покровському напрямку ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Філія та у бік Новоолександрівки. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 26 окупантів та поранили 12; знищили 96 безпілотних літальних апаратів, дев’ять одиниць автомобільного транспорту, 24 одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА, склад боєприпасів, також уражено дві артилерійські системи, десять одиниць автомобільної техніки та дев’ять укриттів особового складу противника. На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районах населених пунктів Тернове, Рибне та у бік Данилівки. Одне боєзіткнення триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Гаврилівка та Федорівське. На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів – у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Зелене та у бік Залізничного, Варварівки. Чотири боєзіткнення в даний момент тривають. Ворожих авіаударів зазнали Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Веселянка, Любимівка та Мирівка. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не здійснював.