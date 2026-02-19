🔸Зеленський дав інтерв'ю Axios, в якому, зокрема, він запропонував путіну зустріч прямо в Женеві.

🔸Колишній міністр енергетики, а нині один із підозрюваних у рамках справи "Мідас" Герман Галущенко отримав запобіжний захід — взяття під варту на 60 днів або застава у 200 млн гривень.

🔸Президент Зеленський ввів санкції проти білоруського лідера Олександра Лукашенка.

🔸У Женеві завершився третій раунд тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США, який тривав два дні.

🔸Залужний дав інтервʼю і вперше різко розкритикував Зеленського.

Підбірка новин: BBC

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог 4 рази атакував у бік Малої Токмачки, Степового, Малих Щербаків та Приморського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 48 атак окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Святопетрівки та Верхньої Терси. Три атаки іще тривають.

На Олександрівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище у бік Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя та Соснівки. Загалом здійснили 9 спроб атакувати, 2 з яких іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 47 окупантів та 11 поранено; знищено та пошкоджено 5 одиниць автомобільної техніки; знищено або подавлено 63 БпЛА різних типів. Уражено 5 укриттів окупантів.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та Білицьке. Три спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Берестка, Степанівки, Русиного Яру, Плещіївки, Щербинівки, Софіївки та Новопавлівки. На цей час активних штурмових дій противник не проводить.

На Слов’янському напрямку противник 5 разів намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Закітного, Різниківки та Платонівки. Одна з штурмових дій іще триває.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак окупантів у районах Твердохлібового, Рідкодуба, Дробишевого, Ставків та Зарічного. Активних штурмових дій противник наразі не проводить.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири рази — із застосуванням РСЗВ.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 51 авіаційного удару, скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3191 дрон-камікадзе та здійснив 2076 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Сьогодні є рішення нашої держави про санкції проти Олександра Лукашенка. Ми відповідаємо таким рішенням на очевидно більше втягування Білорусі у війну росії проти України.

Лукашенко звик торгувати суверенітетом своєї держави й здав багато інтересів Білорусі, здав росіянам. Навіть повномасштабну війну росія принесла в Україну в тому числі з території Білорусі, і це факт.

Але протягом довгого часу Лукашенко все ж таки утримувався від прямих своїх жорстких дій на користь росії. Але від осені минулого року Україна фіксує на території Білорусі ретранслятори, які працюють на підтримку ударних дронів.

Саме завдяки цим ретрансляторам росія здійснювала удари по наших північних регіонах: від Києва й Київської області до Волинської області. Це були удари по енергетиці, по нашій залізниці.

Також, на жаль, Лукашенко продовжує підігравати путіну в його небезпечній геополітичній грі з "орєшніком", це загальноєвропейська загроза.

Також Білорусь і далі використовують як базу постачання компонентів, обладнання, техніки для російської армії. За сукупністю всього цього ми теж змінюємо політику й будемо відповідати адекватно загрозі. В Мінську повинні це розуміти. Є цей політичний сигнал із санкціями.

Я доручив уважно вивчити також усі схеми Лукашенка і його спільників. Ми будемо протидіяти більш відчутно. І будемо працювати з нашими партнерами в регіоні та в усій Європі, також із глобальними партнерами, щоб вони повністю усвідомлювали, із чим мають справу, коли йдеться про режим у Білорусі.

Білорусь – країну, людей, народ – не можна втрачати для Європи. Але цю особу, яка ставить Білорусь на службу росії, точно варто "втратити".

Сьогодні детально говорили кілька разів із нашою командою на перемовинах у Женеві. Був другий день зустрічей – і тристоронній формат, і також інші формати. Україна зацікавлена в результаті.

Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній. Військові поспілкувались із частини питань – серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо.

Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому. Важливо, що були присутні європейці – Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона.

Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу. Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, що цю позицію почули.

Я також ставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек – потрібні обміни військовополоненими, звільнення цивільних. Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх – повернути українців додому. Кожен обмін має значення.

Я вдячний також нашим воїнам на фронті, які проводять активні дії та поповнюють обмінний фонд для нас, для України. І саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції.

Важливо, коли це позиції спільні. Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла, захистила себе й досягла достойного миру. Будь-яка інша політика в Україні зараз абсолютно зайва. Це час війни. Час захисту нашої держави, захист нашого народу.

Особисте – на потім. Тому я хочу подякувати кожному, хто захищає Україну, саме українські інтереси, як себе самого, – на будь-якій посаді, на будь-якій роботі, на будь-яких позиціях. Дбайте про Україну. Дбайте про людей.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!