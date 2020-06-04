Украина: Первая лига

Менеджер команды — о конфликте с руководством Первой лиги.

Главный тренер Миная Василий Кобин высказал свое мнение о разногласиях с ПФЛ в вопросе возобновления чемпионата.

"Хочу сказать, что не вижу необходимости в еще одном заседании совета ПФЛ. Наша позиция неизменна — она ​​известна в ПФЛ. Еще раз об этом говорить и голосовать за это не вижу смысла. Не хотим участвовать в голосовании за какой-то укороченный турнир, не имеющий никакой правовой основы и непонятно кто его составлял. Ждем решения исполкома УАФ — последнее слово и так будет за ними".

"Было немало искажения информации. Кстати, одно из последних — от спортивного директора ПФЛ Евгения Мороза, который заявил на днях в интервью, что мы будто бы против футбола. Это не правда. Требования наши им известны. И я против того давления, которое оказывает ПФЛ на наш клуб. Его заявления необоснованны. Такое впечатление, что Мороз не нейтральный человек, а представляет чьи-то интересы".

"Пусть он как один из руководителей ПФЛ сделает со своей стороны все возможное, чтобы чемпионат продолжить. 2,5 месяца мы не видели от них каких-то движений для этого. ПФЛ никак не может помочь командам, чтобы чемпионат продолжили в полноценном составе. Все проблемы свалили на клубы. Кстати, как показал старт УПЛ, играть в нынешних условиях довольно трудно. Ситуация в Карпатах и их последствия этом — прекрасный пример", — сказал Кобин официальному сайту клуба.

Ранее спортивный директор Первой лиги раскритиковал позицию не только Миная, а и Волыни.