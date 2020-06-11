Глава УАФ выступил за доигровку сезона во втором по силе дивизионе.
АНДРЕЙ ПАВЕЛКО, ФОТО УАФ
11 июня 2020, 16:13
Президент УАФ Андрей Павелко выступил на конференции ПФЛ за продолжение сезона в Первой лиге, сообщает официальный сайт Металлиста 1925.
Глава футбольной ассоциации обратился к представителям клубов с просьбой сделать все возможное, чтобы доиграть сезон полностью.
Также Павелко заявил о том, что поддерживает расширение УПЛ до 14 команд в следующем сезоне и до 16 – через год.
"Нас ожидает много вызовов и непопулярных решений из-за коронавируса. И мы должны к этому быть готовыми", – заявил Павелко.
Ранее сообщалось, что на внеочередную конференцию ПФЛ не пустили журналистов.