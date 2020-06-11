Украина: Первая лига

Глава УАФ выступил за доигровку сезона во втором по силе дивизионе.

Президент УАФ Андрей Павелко выступил на конференции ПФЛ за продолжение сезона в Первой лиге, сообщает официальный сайт Металлиста 1925.

Глава футбольной ассоциации обратился к представителям клубов с просьбой сделать все возможное, чтобы доиграть сезон полностью.

Также Павелко заявил о том, что поддерживает расширение УПЛ до 14 команд в следующем сезоне и до 16 – через год.

"Нас ожидает много вызовов и непопулярных решений из-за коронавируса. И мы должны к этому быть готовыми", – заявил Павелко.

Ранее сообщалось, что на внеочередную конференцию ПФЛ не пустили журналистов.