Украина: Первая лига

Дедышин прокомментировал смену тренера во львовском клубе.

Генеральный директор Руха Игорь Дедышин объяснил расставание с Юрием Бакаловым и назначение Ивана Федыка на должность нового главного тренера, а также рассказал о роли Мирона Маркевича в клубе.

"Для нас отставка Юрия Бакалова – это обстоятельства непреодолимой силы. Менять тренера в настоящее время является очень большим риском. Вынуждены были принять отставку Юрия Михайловича, чтобы позволить ему позаботиться о здоровье его и семьи.

Назначение Ивана Федыка – это продолжение стратегической линии, которая у нас была. Он львовянин и для нас это важный фактор. Не менее важно, что он был ассистентом тренера в штабе Леонида Кучука, поэтому у него есть опыт. Иван Федык знает команду и ситуацию в клубе. Он понимает всю степень ответственности.

Роль Мирона Маркевича в жизни Руха всегда была большой еще с момента основания нашего клуба. Он всегда помогал своими советами, иногда мастер-классами для тренеров.

Сейчас один из решающих периодов в истории клуба. Рух имеет большие шансы повыситься в классе и достичь наивысшего результата в своей истории. Мы обратились к нему за помощью, за его большим опытом, знаниями, харизмой и авторитетом.

Пока есть пауза в матчах национальных сборных, мы попросили его заполнить ее помощью своему родному клубу. Маркевич любезно согласился на это и будет нам помогать", – рассказал Дедышин в интервью официальному сайту клуба.



На данный момент Рух лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая Волынь на один пункт.

Ранее сообщалось, что рестарт Первой лиги планируется на 23 июня.