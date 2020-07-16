Украина: Первая лига

Иван Бондарь допустил две ошибки в матче Первой лиги, которые повлияли на конечный результат.

Поединок 24-го тура Первой лиги Украины, в котором Ингулец принимал на своем поле Прикарпатье, не обошелся без скандальных инцидентов, связанных с работой судейской бригады.

Как сообщает Профутбол, главный арбитр встречи Иван Бондарь рискует получить отстранение от работы в матчах профессионального уровня за две грубые ошибки, которые повлияли на итоговый результат встречи Ингулец — Прикарпатье (1:0).

Комитет арбитров УАФ подтвердил, что на 53-й минуте Бондарь ошибочно показал вторую желтую карточку игроку Прикарпатья Владиславу Семотюку за симуляцию, из-за чего гости были вынуждены доигрывать матч в меньшинстве.

Кроме того, рефери назначил одиннадцатиметровый в ворота Прикарпатья в компенсированное ко второму тайму время, что также расценили как неверное решение.

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи уже отправил Ивану Бондарю письмо, в котором сообщил о его ошибках. Также Лучи указал, что на следующем заседании Комитета арбитров будет рассмотрен вопрос об отстранении судьи от работы в матчах профессионального уровня.

Смотрите видео гола и обзор матча Ингулец — Прикарпатье на Football.ua.