Украина: Первая лига

Олег Собуцкий продолжает отрицать, что он когда-либо избивал арбитра Юрия Иванова.

После матча 24-го тура Первой лиги между Агробизнесом и Минаем (0:2) в Волочиске избили арбитра Юрия Иванова. Потерпевший написал заявление в полицию на президента Агробизнеса Олега Собуцкого, который продолжает отрицать любые обвинения.

"Я уверен, что в УАФ есть соответствующие органы, которые должны разобраться. Мы тоже будем обращаться в полицию по поводу ложного вызова. Пусть сделают экспертизу. Если говорят, что я бил – пусть с меня сделают, чем я там бил, руками, ногами, головой или чем они там придумали. Пусть снимают, почему никто не обращается? Поныне никто не обращался, только СМИ и из УАФ. Больше я ни от кого ничего не слышал. Я готов давать показания хоть сейчас", — заявил Собуцкий в комментарии Футбол News.

"Может быть, [избиение было] по дороге или в ресторане судьи сидели… Есть информация, что они были в ресторане. Мы сегодня-завтра допрос… поговорим с людьми, спросим, может там что-то было".

"Потому что арбитры не находились в раздевалке целый час. Звонили уже из другого места, вызывали полицию. Если бы их побили на стадионе, как они утверждают, тогда бы должны были на стадион вызвать полицию".

Ранее в интернете было опубликовано лицо арбитра после избиения. Подозреваемый в правонарушении Олег Собуцкий является не только президентом Агробизнеса, но и одним из вице-президентов УАФ.