Украина: Первая лига

Глава УАФ высказался об избиении арбитра в Первой лиге.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал скандал вокруг президента Агробизнеса и вице-президентом УАФ Олега Собуцкого.

После поединка между Агробизнесом и Минаем в 24-м туре Первой лиги арбитр матча Юрий Иванов подвергся нападению. Позже в избиении Иванов обвинил Собуцкого.

"Я действительно был шокирован. Я сказал, чтобы все регистрировали в рамках закона и никаких исключений не делали. Будет максимальный контроль за происходящим, никакого давления или вмешивания в процесс, он будет под моим личным контролем. Для меня принципиальная позиция, чтобы расследование и выводы комитета этики и честной игры были максимально открыты.

У меня нет даже доли сомнений, чтобы кто-то из Дома футбола мог влиять на это решение. Каким бы оно ни было, оно будет поддержано руководством ассоциации и исполкомом. Ни для кого не будет исключения в данном вопросе. Все равны перед законом и все будут ответственны по всей строгости регламента. Максимальное наказание – пожизненное отстранение от футбола, если эти факты подтвердятся. Нельзя нарушать закон", – рассказал Павелко в коментарии телеканалу Футбол.