Украина: Первая лига

Болельщики Агробизнеса рассказали об эпизоде после встречи с Минаем.

Организация "Союз ветеранов АТО Волочиска" обратилась к президенту УАФ Андрею Павелко с требованием уволить арбитра Юрия Иванова, который обслуживал матч Агробизнес – Минай (0:2).

После поединка арбитр сообщил, что его избил президент Агробизнеса и вице-президент УАФ Олег Собуцкий.

Ветераны АТО, которые следили за событиями поединка за ограждением, написали письмо на имя Павелко, где описали свою версию произошедших событий и потребовали уволить Иванова.

Ранее один из ветеранов заявлял, что он нанес удар арбитру, который родом из Донецкой области, после их беседы.

Напомни, КДК УАФ пожизненно отстранил от футбола Олега Собуцкого.