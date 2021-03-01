Украина: Первая лига

Украинский форвард продолжит свою карьеру в Первой лиге.

Нападающий Дмитрий Коркишко вновь стал игроком Черноморца, сообщает официальный сайт одесского клуба.

Детали соглашения с 30-летним украинцем не разглашаются. В составе "моряков" форвард будет выступать под 7-м номером. Дмитрий уже выступал за одесский клуб с 2015 по 2017 год.

Первую половину нынешнего сезона Коркишко провел в Днепре-1, который он покинул зимой. На его счету семь поединков за днепрян и один забитый мяч.

После 14 туров Черноморец набрал 28 очков и занимает третье место в Первой лиге Украины, отставая от лидирующего Агробизнеса на три балла.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.