Украина: Первая лига

Артем Габелок продолжит свою карьеру в харьковском клубе.

Бывший полузащитник Ворсклы Артем Габелок продолжит свою карьеру в составе Металлиста 1925, сообщает пресс-служба харьковского клуба.

Детали сделки с 26-летним украинцем не разглашаются. В новой команде хавбек будет выступать под 28-м номером.

Габелок находился в статусе свободного агента, после того как в январе покинул армянский Пюник, отыграв за него всего лишь семь матчей. До этого Артем выступал за Ворсклу, юрмальский Спартак и молодежные команды Шахтера.

Ранее харьковский клуб объявил о подписании контракта с Евгением Ткачуком.

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