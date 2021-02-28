Артем Габелок продолжит свою карьеру в харьковском клубе.
Артем Габелок, ФК Металлист 1925
28 февраля 2021, 23:13
Бывший полузащитник Ворсклы Артем Габелок продолжит свою карьеру в составе Металлиста 1925, сообщает пресс-служба харьковского клуба.
Детали сделки с 26-летним украинцем не разглашаются. В новой команде хавбек будет выступать под 28-м номером.
Габелок находился в статусе свободного агента, после того как в январе покинул армянский Пюник, отыграв за него всего лишь семь матчей. До этого Артем выступал за Ворсклу, юрмальский Спартак и молодежные команды Шахтера.
Ранее харьковский клуб объявил о подписании контракта с Евгением Ткачуком.
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