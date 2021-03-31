Украина: Первая лига

Состоялся ряд поединков 19-го тура Первой лиги Украины.

Завершился ряд матчей 19-го тура Первой лиги Украины, в которых была парочка неожиданных результатов.

В первом матче луцкая Волынь на своем поле не смогла обыграть Николаев. Встреча завершилась без забитых мячей. После этого тура Волынь остается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко, а у Николаева 29 баллов и седьмая строчка.

Волынь — МФК Николаев 0:0

Волынь: Леванидов, Симинин, Цюпа, Приймак, Мартынюк, Рябов, Войтиховский, Ляшенко (Сиаваш, 51), Протасов (Климец, 81), Оринчак, Коломоец (Кобзар, 60)

МФК Николаев: Бубенцов, Ульянов, Порох, Парцвания, Кулинич (Мельничук, 25), Кушниренко (Росляков, 66), Одарюк, Кравченко, Сула, Войцеховский (Паламар, 46).

Предупреждения: Рябов, Войтиховский — Сула, Парцвания, Паламар, Росляков

Во второй игре Оболонь не испытала проблем с приехавшим в гости Кремнем из Кременчуга. Команда из столицы Украины отправила в ворота соперника три безответных мяча, а их авторами стали Мате, Мурза и Слободян. Благодаря победе Оболонь обогнала Николаев и занимает шестое место, имея в своем активе 30 очков. Кремень идет на 12-м месте, набрав 19 баллов.

Оболонь — Кремень 3:0

Голы: Мате, 28, Мурза, 45+1, Слободян, 70

Оболонь (стартовый состав): Литвиненко, Глошардин, Безуглый, Мате, Прокопенко, Лобов, Матяж, Мурза, Савченко, Майданевич, Щебетун

Кремень (стартовый состав): Олейник, Белоусов, Сантос, Курелех, Мягков, Семенов, Демченко, Бычков, Ивахно, Хоцяновский, Гоменко

В еще двух матчах победы отпраздновали краматорский Авангард и ВАК-Агро, которые смогли обыграть тернопольскую Ниву и Горняк-Спорт соответственно.

А вот встреча между Прикарпатьем и Полесьем завершилась со счетом 1:1, причем оба коллектива закончили игру вдесятером.

Авангард — Нива Тернополь 3:1

Голы: Зубков, 19, Ермоленко, 26, Ховбоша, 85 — Толочко, 11 (автогол)

Авангард: Поспелов, Козлов (Ховбоша, 76), Бородай, Зубков, Пыско, Пидручный, Толочко, Похитайло (Чидера, 36), Сеницкий (Скотаренко, 55), Трояновский, Ермоленко (Гуничев, 90)

Нива Тернополь (стартовый состав): Механив, Хруставка, Зинь, Вовченко, Дворовенко, Мороз, Малащук, Семенина, Гатала, Кисленко, Ризнык

Предупреждения: Малащук, Похитайло, Сеницкий, Ермоленко, Пыско — Мороз

Удаление: Мороз, 32 (вторая желтая карточка)

Горняк-Спорт – ВПК-Агро 1:2

Голы: Чепелюк, 45 (с пенальти) – Ксенз, 23 (с пенальти), Будняк, 52

Горняк-Спорт: Жмурко, Литвяк (Тимошенко, 28), Чуев, Чепелюк, Дмитрук, Чередниченко, Дедух, Романов, Черныш (Павлиш, 85), Твердохлеб, Литовченко (Якубов, 74)

ВПК-Агро: Шелихов, Сухар (Зозуля, 77), Палюх, Яременко, Шаповалов, Ляшенко (Шмигельский, 46), Коберидзе, Тищенко, Ксенз (Кича, 47), Беляев (Хутубия, 87), Будняк

Предупреждения: Чепелюк, Чередниченко — Сухар, Кича, Будняк

На 52-й минуте Будняк (ВПК-Агро) не реализовал пенальти (вратарь)

Прикарпатье — Полесье 1:1

Голы: Волошинович, 45 – Островский, 76

Прикарпатье (стартовый состав): Новак, Кузьмин, Мелинишин, Француз, Геник, Курко, Борисевич, Кохман, Семотюк, Волошинович, Барчук.

Полесье (стартовый состав): Маханьков, Понедельник, Терехов, Швец, Прокопчук, Шевченко, Гавриленко, Галенков, Грицук, Даудов, Галенко.

Удаления: Борисевич, 90+3 – Гавриленко, 65