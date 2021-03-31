Украина: Первая лига

Специалист пообщался с прессой после игры.

Главный тренер одесского Черноморца Алексей Антонов прокомментировал крупное поражение от Вереса в рамках Первой лиги (4:0).

"Было заметно, что с первых минут у нас была какая-то боязнь играть в футбол. Это сказалось. Во втором подряд матче пропустили в начале игры. Конечно, после этого трудно отыгрываться. Пенальти также надломил команду психологически. Хотя, это не оправдание. Нужно играть с первых минут. И еще один фактор — мы проиграли борьбу и подбор мяча.

Соперник не удивил. Мы изучали его игру, но оказались не готовы к борьбе. И итог — закономерен. Команда подавлена. Но жизнь не стоит на месте. Надо разобрать ошибки, сегодня их было как никогда очень много. Проанализируем игру и будем двигаться дальше. На данный момент наша самая главная задача — выигрывать в каждом матче", — цитирует Антонова пресс-служба Вереса.

На данный момент "моряки" после 19-ти туров занимают второе место в таблице Первой лиги. Верес идет на первой строчке.

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