Украина: Первая лига

Специалист рассказал о прошедшей игре.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал победу в важном матче над одесским Черноморцем (4:0).

"Хороший результат и хорошая игра. На предматчевой установке сказал, что мы не должны делить команды. Нужно одинаково настраиваться на всех соперников. Как вышли сегодня на Черноморец — так должны настраиваться и на другие игры. Футболистам было нелегко. Нам добавил уверенности быстрый гол. Затем мы немного потеряли контроль. Где-то не хватало сил, были большие разрывы между линиями. И здесь важную роль сыграл пенальти в ворота Черноморца и удаление. Затем играли по результату.

Ребята отдали все силы. И, думаю, порадовали болельщиков. Сегодня попразднуем, отдохнем, а завтра начнем подготовку к следующей игре. Переломным эпизодом игры стал пенальти и удаление в составе соперника. Хочу отметить сегодня Николая Гайдучика. Дебют для него в старте, результативная передача и гол. Он заслужил похвалы. Если так и дальше будет работать — станет серьезной боевой единицей", — сказал Вирт пресс-службе клуба.

После 19-ти туров Верес занимает первое место в таблице Первой лиги. Черноморец идет на второй строчке.

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