Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 10 апреля, состоится поединок 21-го тура Первой лиги Украины, в котором Горняк-Спорт на своем поле примет Николаев.

После 19 игр Горняк-Спорт набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе Николаева 30 баллов после 19 матчей и шестая строчка.

Следить за событиями поединка Горняк-Спорт — Николаев вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 10 апреля, в 16:00 по киевскому времени:

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