Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 16 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины, в котором Николаев на своем поле примет столичную Оболонь.

После 20 матчей Николаев и Оболонь набрали по 33 очка и занимают шестое и седьмое места соответственно. Впереди у Волыни 35 очков, а у Агробизнеса — 37.

Следить за событиями поединка Николаев — Оболонь вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 16 апреля, в 16:00 по киевскому времени:

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