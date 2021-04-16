Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 16 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины, в котором житомирское Полесье в родных стенах примет Альянс из Липовой Долины.

После 19 матчей Полесье набрало 22 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице, а у Альнса 29 баллов и девятая строчка.

Следить за событиями поединка Полесье — Альянс вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 16 апреля, в 16:00 по киевскому времени:

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