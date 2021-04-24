Украина: Первая лига

Иван Надеин заявил, что его клуб не будет подписывать скандального украинского форварда.

Президент Вереса Иван Надеин заявил, что его клуб не собирается подписывать контракт с нападающим Колоса Евгением Селезневым.

"Селезнева в Вересе не будет", — написал Надеин на своей странице в Instagram, при этом прикрепив фото украинского форварда в экипировке российской Кубани.

Ранее СМИ активно связывали Селезнева с Вересом, который в настоящее время лидирует в Первой лиге.

Напомним, Селезнев был отчислен из заявки Колоса накануне старта второй половины сезона УПЛ.

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