Иван Надеин заявил, что его клуб не будет подписывать скандального украинского форварда.
Евгений Селезнев, ФК Колос
24 апреля 2021, 17:40
Президент Вереса Иван Надеин заявил, что его клуб не собирается подписывать контракт с нападающим Колоса Евгением Селезневым.
"Селезнева в Вересе не будет", — написал Надеин на своей странице в Instagram, при этом прикрепив фото украинского форварда в экипировке российской Кубани.
Ранее СМИ активно связывали Селезнева с Вересом, который в настоящее время лидирует в Первой лиге.
Напомним, Селезнев был отчислен из заявки Колоса накануне старта второй половины сезона УПЛ.
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