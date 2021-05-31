Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 31 мая, пройдет перенесенный поединок первого тура Первой лиги, в котором киевская Оболонь на своем поле примет лидирующий Верес.

После 27 игр Верес набрал 59 очков и находится на первом месте в турнирной таблице, уже обеспечив себе место в УПЛ, и еще продолжает борьбу за золотые медали. На втором месте идет одесский Черноморец, отставая от Вереса на один балл. В активе Оболони 40 очков и восьмая строчка. В матче второго круга была зафиксирована минимальная победа ровенского клуба со счетом 1:0.

Следить за событиями поединка Оболонь — Верес вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 31 мая, в 19:00 по киевскому времени: