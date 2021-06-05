Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 5 июня, пройдет поединок 29-го тура Первой лиги, в котором претендент на повышение в классе — Агробизнес в гостях встретится с тернопольской Нивой.

После 28 игр Агробизнес набрал 51 очко и находится на пятом месте в турнирной таблице. Впереди идут Металлист-1925 и Николаев, у которых 53 и 52 балла соответственно. В активе Нивы 27 очков и команда еще не гарантировала себе место в Первой лиге на следующий сезон, находясь на 14-м месте.

В матче первого круга была зафиксирована разгромная победа Агробизнеса со счетом 4:0.

Следить за событиями поединка Нива Тернополь — Агробизнес вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 5 июня, в 17:30 по киевскому времени:

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